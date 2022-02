Demon Slayer, il cosplay di Tengen e... i suoi mariti di Panterona è vistoso

Tengen è sicuramente uno dei personaggi più importanti della seconda stagione della serie anime Demon Slayer, quindi vi farà piacere vederlo in un cosplay della nostra beniamina Panterona che, oltre a replicarne il costume in modo vistoso, ha anche deciso di aggiunge un dettaglio non da poco: tre mariti.

Se avete visto la serie, saprete che Tengen è uno dei Pilastri, i più forti tra i cacciatori di demoni, che ha come caratteristiche principali la vistosità glamour, che ribadisce in continuazione, e tre mogli, che manda a lavorare in delle case di piacere per scoprire un demone. Panterona ha deciso di ribaltare un po' il punto di vista, mantenendone l'aspetto glamour, ma trasformando le mogli in mariti. In effetti sono molto vistosi anche loro.

Il costume in sé è curato soprattutto nella parte superiore, ossia nella pettinatura e negli accessori, il resto è invece non presente o coperto dall'acqua, visto che la nostra eroina ha deciso di interpretare il personaggio standosene quasi completamente immersa nell'acqua, per prenderne la posa "regale", felice di essere venerata dai tre uomini che la circondano.