Elden Ring: nuovo appello di FromSoftware contro gli spoiler

FromSoftware ha pubblicato un nuovo, breve appello ai videogiocatori per evitare gli spoiler di Elden Ring, nel momento in cui il gioco arriverà sul mercato. Evidentemente nello studio giapponese ci tengono particolarmente a questo aspetto, visto che non è la prima volta che inviano messaggi in tal senso.

"Saluti tarnished, con il veloce approssimarsi del lancio di Elden Ring, vi preghiamo di fare attenzione agli spoiler per quelli che vogliono vivere l'esperienza delle Lands Between senza sapere niente in anticipo. Vi ringraziamo per la vostra gentile collaborazione."

Il messaggio è decisamente chiaro e non ha bisogno di grosse spiegazioni. FromSoftware vorrebbe che i giocatori sperimentassero Elden Ring come vogliono, ossia che chi non vuole sapere niente in anticipo possa non vedersi rovinata la sorpresa da qualche discussione troppo specifica su internet o dai soliti troll che si divertono a rovinare la festa agli altri.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato del gioco, in attesa della recensione.