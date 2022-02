King of Fighters 15: Vincenzo, Luca e Gio sfidano SchiacciSempreTV, Berrofronzo e Nerdmovieproductions

Il nostro pomeriggio Twitch si tinge di mazzate! A partire dalle 16 tre dei nostri redattori sfideranno altrettanti creator all'ultimo sangue. Nello specifico Giordana Moroni, Luca Porro e Vincenzo Lettera combatteranno contro SchiacciSempreTV, Berrofronzo e Nerdmovieproductions. Il teatro della sfida? King of Fighters 15!

Quale miglior occasione per vedere dal vivo il nuovissimo King of Fighters XV? Forse la nostra recensione dell'atteso picchiaduro di SNK è più utile per avere un'idea di cosa aspettarsi dal pacchetto completo o alcune sfumature del gameplay imbastito da SNK Playmore, ma per capire le potenzialità ludiche del gioco niente è meglio di vederlo utilizzato da giocatori abili come i creator invitati oggi per questa speciale sfida. Già, stiamo dicendo che da Luca, Gio e Vincenzo non ci aspettiamo chissà quali performance!

L'appuntamento è quindi per le 16 sul nostro canale Twitch (lo trovate in cima a questa notizia o direttamente nell'home page di Multiplayer.it): non perdetevelo!