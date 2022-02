Steam: Total War: Warhammer 3 domina la top 10 della settimana

È stato Total War: Warhammer 3 il titolo più venduto dell'ultima settimana su Steam, come testimonia la top 10. Lo strategico di Creative Assembly ha battuto Elden Ring, ancora in prenotazione, e Dying Light 2: Stay Human, che si conferma un ottimo successo.

Top 10 Steam della settimana che va dal 14 al 20 febbraio 2022:

Total War: Warhammer III Elden Ring Dying Light 2 Lost Ark: Vanquisher Pack Cyberpunk 2077 Destiny 2: The Witch Queen Valve Index The King of Fighters XV The King of Fighters XV Dread Hunger

In quarta posizione troviamo il Vanquisher pack di Lost Ark, che regge botta nonostante i problemi ai server in Europa, mentre in quinta appare un redivivo Cyberpunk 2077, forte dello sconto del 50% e dell'aggiornamento 1.5, che ha sistemato molti dei problemi residui. Bene anche Destiny 2: La Regina dei Sussurri e The King of Fighters XV, quest'ultimo in ottava e nona posizione. Chiude la fila l'indie Dread Hunger, un survival cooperativo poco pubblicizzato ma molto amato dall'utenza PC.

Chissà la prossima settimana chi sarà primo. Probabilmente Elden Ring di FromSoftware, uno dei titoli più attesi dell'anno.