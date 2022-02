WWE 2K22, un video di gameplay con Rey Mysterio mostra il realismo del gioco

WWE 2K22 è stato mostrato con un nuovo video di gameplay in occasione dell'IGN Fanfest, presentato da Rey Mysterio in persona: il filmato rivela il grado di realismo del gioco, inframezzando le sequenze in-game con un match vero.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle novità del gameplay di WWE 2K22 e di come questo episodio punti a rivoluzionare per certi versi la serie, modificando comandi e interazioni al fine di offrire un'esperienza più divertente e immediata.

In questo caso possiamo assistere agli highlight di un incontro fra il già citato Rey Mysterio, atleta di copertina di WWE 2K22 nonché protagonista della modalità MyShowcase, e il ben noto Dolph Ziggler.

I due si scambiano le proprie mosse di repertorio nell'ambito del match, e la regia stacca in determinati momenti per mostrarci le riprese dal vivo della contesa in questione: la differenza è sorprendentemente sottile.

Potremo provare con mano le novità di WWE 2K22 non appena il gioco farà il proprio debutto nei negozi, a partire dall'11 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.