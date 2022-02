Fallout 76: ecco la roadmap del 2022

Bethesda ha pubblicato la roadmap del 2022 di Fallout 76, titolo che continuerà a essere espanso per tutto l'anno con nuovi contenuti, si spera appassionanti. Il primo sarà l'aggiornamento maggiore "Invasori dall'oltre-galassia", prvisto per la primavera, cui seguirà "Tempra alla prova" in estate e così via fino alla fine dell'anno. Oltre agli aggiornamenti con nuove modalità e attività, saranno introdotti anche nuovi oggetti e tanto altro.

Vediamo l'infografica con la roadmap e leggiamo tutti i dettagli sulle novità, stagione per stagione:

Fallout 76: roadmap del 2022

Primavera

Il prossimo aggiornamento si avvicina con un nuovo evento stagionale, Invasori dall'oltre-galassia. In questo evento che coinvolge tutta la mappa, i giocatori incontrano UFO e alieni. Sconfiggi gli invasori e distruggi i loro assorbitori di onde cerebrali prima che portino a termine la loro "ricerca". L'aggiornamento apporta anche miglioramenti e modifiche a Fallout Worlds, tra cui la possibilità di guadagnare S.C.O.R.E. con le sfide giornaliere e settimanali, nuove ambientazioni per il C.A.M.P., impostazioni PvP, disattivazione dello S.P.A.V. e talenti leggendari.

Estate

L'aggiornamento "Tempra alla prova" riguarda tre nuovi eventi pubblici: Tempra alla prova, Avviso di sfratto e Baldoria liquorosa. I membri di Fallout 1st possono aspettarsi miglioramenti del tavoliere come sfide esclusive, aumento del tasso di guadagno di S.C.O.R.E. e gradi esclusivi.

Autunno

Arriva Spedizioni: il Pitt, con un nuovo modo di giocare a Fallout 76. Accessibile da un nuovo hub a Whitespring, i giocatori si avventureranno al di fuori dell'Appalachia per la prima volta nel gioco. Questo aggiornamento introduce missioni ripetibili in cui i giocatori guadagneranno nuove ricompense, incontreranno nuovi PNG con missioni e dialoghi e reintrodurrà i trog, nemici visti per la prima volta nell'espansione di Fallout 3.

Inverno

Un imprenditore della Zona Contaminata ha deciso di rimettere in pista lo spettacolo pre-bellico itinerante "Nuka-World in tour". Il luogo prescelto è il Cumulo di Cenere in Appalachia. I giocatori potranno affrontare nuovi eventi pubblici, incluso un nuovo evento pubblico con il boss della regione. Ottieni bottino, esplora e interagisci con i nuovi PNG per saperne di più su questo spettacolo.