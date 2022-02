Martha is Dead: il nuovo diario di sviluppo parla della colonna sonora

Wired Productions e LKA hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Martha is Dead, titolo d'imminente pubblicazione, in cui si parla della colonna sonora, ossia di come sono stati scelti gli artisti che l'hanno composta.

Tra i brani della colonna sonora, ci sono delle versioni reimmaginate di brani classici come l'Ave Maria di Schubert, Bella Ciao e ci dei sono brani originali, che rendono ancora più suggestiva l'esperienza di gioco. A parlare nel video sono il game director Luca Dalcò e il technical director Alessio Belli.

Il filmato comprende anche delle nuove sequenze di gameplay, che danno qualche ragguaglio su cosa attenderà i giocatori in Martha is Dead.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Martha is Dead è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Recentemente c'è stata una grossa polemica per il fatto che la versione per console PlayStation avrà delle censure, mentre quelle PC e Xbox no.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Martha is Dead, in attesa della recensione.