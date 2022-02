Naruto, il cosplay di Hinata di marjzurc è graffiante

Hinata è uno dei personaggi principali della serie Naruto, nonché uno dei più amati da parte del pubblico , per questo i cosplay dedicateli non mancano, come questo di marjzurc, che la rappresenta in modo decisamente graffiante. Vediamolo.

Hinata è una kunoichi del Villaggio della Foglia, erede del clan Hyūga che ha perso la sua posizione perché considerata inadatta alle responsabilità che questa avrebbe comportato. Delusa, ma non arresa, Hinata trova in Naturo prima un esempio da seguire, quindi l'amore.

Il cosplay di marjzurc la interpreta in una versione decisamente meno ingenua di quella del personaggio principale, pur senza rinunciare all'espressività della Hinata originale e al costume del personaggio, che è stato riprodotto in modo rigoroso.

La lunga capigliatura, infine, ci fa capire che la fonte d'ispirazione è la Hinata adulta, non quella più piccola che ha i capelli corti. Bello anche lo sfondo, con i colori che ben si accordano a quelli del vestito.