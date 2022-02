Wonder Boy Collection apparso su Amazon per PS4 e Nintendo Switch, annuncio imminente?

Nel listino di Amazon U.K. è apparso Wonder Boy Collection per PS4 e Nintendo Switch, probabilmente anticipando l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La pagina dedicata al prodotto include le box art del gioco per PS4 e Nintendo Switch, che trovate nell'immagine qui sotto, e svela che nella raccolta saranno presenti quattro giochi, dall'originale Wonder Boy per arcade uscito nel 1986, passando per Wonder Boy in Monster Land (1987) e Wonder Boy in Monster World (1991), fino ad arrivare a Monster World IV (1994).

Le box art di Wonder Boy Collection apparse su Amazon

Stando alla descrizione di Amazon, ogni gioco presenta delle caratteristiche aggiuntive come filtri, shader, un'opzione per riavvolgere il gioco in qualunque momento e una galleria. Insomma si tratta di un'ottima occasione per riscoprire una serie storica.

Come riporta Gematsu, Wonder Boy Collection è apparso nel database dell'ente di classificazione ESRB a inizio mese e nell'ottobre del 2020 anche nel listino del negozio digitale GameFly, con il nome "Wonder Boy Classics". A questo punto un annuncio ufficiale da parte di ININ Games potrebbe essere proprio dietro l'angolo.