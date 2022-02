Elden Ring: due spot televisioni giapponesi ci mostrano di nuovo il gioco

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno pubblicato due spot televisivi di Elden Ring pensati per il Giappone. Sono comunque ottimi per rivedere il gioco in azione anche dalle nostre parti. Si tratta sostanzialmente di due filmati di trenta secondi l'uno, con delle sequenze di gameplay e delle scene d'intermezzo. Il primo lo trovate in testa alla notizia, il secondo qui di seguito.

Nel primo spot possiamo vedere delle sequenze di ambientazione e alcune scene già note del gameplay, con boss e nemici da combattere. Nel secondo spot, più drammatico, si vedono alcune sequenze narrative, anch'esse ben note, ma senza gameplay.

Entrambi i filmati ci ricordano che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco di ruolo d'azione open world che evolve la formula soulslike, creata da FromSoftware stessa, dandole un respiro più ampio e rendendola più moderna.

Se volete saperne di più, proprio ieri è stato pubblicato un nuovo video che fa la panoramica del gioco. Altrimenti potete leggere il nostro recente provato di Elden Ring.