Arcane, il cosplay di Jinx da Shirogane-sama è armato e pericoloso

Shirogane-sama continua a esprimere la propria passione per Arcane, la serie animata basata su League of Legends, e la vediamo stavolta in un nuovo cosplay di Jinx in versione armata.

Dopo lo spettacolare video cosplay di Jinx, Shirogane-sama ha deciso di sfruttare al massimo questa interpretazione al fine di rappresentare sullo schermo tutte le emozioni del celebre personaggio, e a nostro dire ci sta riuscendo alla grande.

La qualità è come al solito eccellente: costume dettagliato, acconciatura fedele, makeup perfetto e in questo caso anche dei grossi accessori a completare un lavoro coi fiocchi, rifinito poi tramite l'immancabile post-produzione.

"Come vi ho già detto, per me è davvero una gioia poter interpretare Jinx perché si tratta di un personaggio in grado di esprimere un ampio spettro di emozioni", ha scritto Shirogane nel suo post su Instagram.