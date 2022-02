Omen of Sorrow per PS5 e Nintendo Switch annunciato con tanto di limited edition

Omen of Sorrow, il picchiaduro gotico sviluppato da AOne Games e già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, è stato annunciato per PS5 e Nintendo Switch anche con una limited edition in formato retail.

A quasi due anni dall'uscita di Omen of Sorrow su PC via Epic Games Store, il gioco torna dunque alla ribalta e lo fa tanto in versione digitale quanto con un'edizione limitata i cui preorder si apriranno il 24 febbraio.

La limited, prodotta in sole 1.000 unità per PlayStation 5 e 2.000 unità per Switch, vedrà anche l'arrivo di nuovi contenuti in-game, ad esempio un'estensione dello story mode e nuovi finali aggiunti all'arcade mode.

"In un mondo infernale governato dalle creature della notte si è risvegliato un nuovo terrore!", recita la sinossi del gioco. "Omen of Sorrow riunisce i mostri dell'horror, della letteratura e della mitologia in un'esperienza di combattimento senza precedenti. Ispirato a numerosi classici arcade, ma con innovazioni uniche e un'estetica matura, Omen of Sorrow sprigiona stile!"

"Con una squadra ispirata a icone come il mostro di Frankenstein e il sommo sacerdote egiziano Imhotep, questo tradizionale gioco di combattimento a 4 pulsanti ricompensa o punisce i giocatori in base all'aggressività dello stile di gioco, con combattimenti fortemente basati sulle abilità, pur mantenendo l'esperienza accessibile ai nuovi arrivati."

"Basata sul motore grafico Unreal Engine 4, la battaglia 2.5D di Omen of Sorrow si estende su una moltitudine di luoghi dettagliati, con animazioni artigianali e dettagli cinematografici, il tutto accompagnato dalla colonna sonora magistrale del compositore Francisco Cerda."