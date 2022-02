Wonder Boy Collection annunciato con un trailer per PS4 e Nintendo Switch

Dopo il leak di Amazon UK della scorsa settimana, ININ Games ha annunciato ufficialmente Wonder Boy Collection per Nintendo Switch e PS4 con un trailer. La raccolta celebra il 35° anniversario della serie e include quattro grandi classici, ovvero il capostipite Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) e Monster World IV (1994).

Tutti i giochi della raccolta Wonder Boy Collection presenteranno caratteristiche aggiuntive tra cui vari filtri grafici e shader, un'opzione per riavvolgere o accelerare il gioco, la possibilità di salvare in qualsiasi momento, una galleria con bozzetti e artwork.

Al momento la raccolta non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che sarà disponibile anche in edizione fisica e che i pre-order saranno disponibili a breve. Inoltre Striclty Limited Games ha annunciato un'edizione limitata e una collector's edition di Wonder Boy Collection, di cui al momento non sono stati svelati i dettagli, ma anche in questo caso i pre-order saranno disponibili a breve sul sito ufficiale di Strictly Limited Games a questo indirizzo.

Che ne pensate, approfitterete della Wonder Boy Collection per scoprire (o riscoprire) quattro grandi classici?