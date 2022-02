Gran Turismo 7: spot pubblicitario "Ready Set GT" in italiano

Gran Turismo 7 torna a mostrarsi in uno spot pubblicitario per la TV intitolato "Ready Set GT" e proposto in Italiano da Sony, visibile qui sopra in vista dell'uscita del gioco fissata per il 4 marzo 2022.

Si tratta di un breve video di 30 secondi, nel classico stile dello spot televisivo, che effettua una veloce rassegna sulle caratteristiche di base di Gran Turismo 7, che sono poi quelle tipiche della serie: i giocatori sono invitati a collezionare, progettare, gareggiare, modificare, fotografare e scegliere la propria strada, come detto nel video.

Sono ovviamente riferimenti agli elementi fondanti di Gran Turismo 7, in cui la raccolta di auto e la possibilità di modificarle sono caratteristiche tipiche, oltre ovviamente al fatto di gareggiare su diverse piste e dedicarsi eventualmente alla fotografia dei vari modelli a disposizione nel garage.

È insomma un condensato delle caratteristiche basilari di Gran Turismo 7 concentrato in 30 secondi di video promozionale, che riuscirà sicuramente a esaltare i tanti appassionati della serie racing da parte di Polyphony Digital, invitando peraltro a effettuare il preorder per il gioco in uscita il 4 marzo 2022.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Gran Turismo 7 sarà su due dischi per PS4 e solo uno per PS5, inoltre permetterà di trasferire i dati da GT Sport. È stata poi svelata la data di scadenza dell'embargo delle recensioni.