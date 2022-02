Gran Turismo 7 sarà su due dischi per PS4, solo uno per PS5

La versione PS4 di Gran Turismo 7 sarà contenuta in due dischi anziché uno. La conferma arriva direttamente dalla pagina del gioco su PlayStation Direct, che appunto segnala che la versione old-gen della nuova esclusiva di Polyphony Digital sarà su due Blu-Ray, al contrario di quella PS5.

Come sappiamo su PS5 la versione digitale di Gran Turismo 7 sarà un bel macigno per l'SSD della console e a quanto pare anche le dimensioni su PS4 saranno belle corpose. Come apprendiamo dal sito ufficiale di Sony, il gioco su PS4 richiede minimo 110 GB di spazio libero e, come detto in precedenza, sarà su due dischi, al contrario della versione PS5 che invece necessita di un solo Blu-Ray.

I Blu-Ray utilizzati per PS4 sono in grado di immagazzinare fino a 50 GB di dati, mentre il formato usato da PS5 ne ingloba fino a 100 GB, il che spiega questa scelta di Sony. Non si tratta del primo caso per un gioco dei PlayStation Studios, anche la versione retail di The Last of Us Parte 2 infatti è su due dischi.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile nei negozi e in versione digitale a partire dal 4 marzo. Coloro che hanno giocato a GT Sport potranno trasferire alcuni dei loro progressi nel nuovo racing di Polyphony Digital, tra cui la classificazione pilota e quella sportività.