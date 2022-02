Gran Turismo 7 permetterà di trasferire i dati da GT Sport, ecco i dettagli

Con un articolo pubblicato sul sito ufficiale della serie GT, Polyphony Digital ha annunciato la possibilità di importare i dati di Gran Turismo Sport in Gran Turismo 7 e dunque trasferire una parte delle statistiche e dati accumulati nel precedente gioco della serie.

Come apprendiamo dall'articolo, il trasferimento dei dati salvati sui server inizierà il 15 febbraio e riguarderà la classificazione pilota, la classificazione sportività, livree (per auto, caschi e tute) e decalcomanie. Non verranno importati, invece, i dati relativi alla modalità Scapes, foto in gara e replay.

Gran Turismo 7, un'immagine promozionale

Per quanto riguarda la classificazione pilota e sportiva, queste verranno applicate al lancio di Gran Turismo 7, per la "Test Season", una competizione online che avrà inizio al lancio del gioco su PS5 e PS4. Le livree trasferibili invece saranno tutte quelle create dopo il 22 dicembre 2017 e impostate come "open to all".

Potrete leggere tutti i dettagli e i limiti della funzionalità di trasferimento dati da Gran Turimo Sport al settimo capitolo nell'articolo disponibile a questo indirizzo.

Oggi è stata una giornata con novità interessanti per i fan della serie. Infatti è stato annunciata anche Gran Turismo Sophy, la nuova IA super avanzata in grado di competere con i migliori piloti al mondo, e il traguardo dei 14 milioni di giocatori registrato da GT Sport a oltre quattro anni dal lancio.