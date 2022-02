Futurama: nuova serie revival da 20 episodi in produzione presso Hulu

Variety ha riportato che il servizio di streaming Hulu ha ordinato 20 nuovi episodi della serie animata fantascientifica Futurama. Il revival è realizzato nuovamente da David X. Cohen e Matt Groening.

I membri del cast della serie originale Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman ritorneranno. John DiMaggio, che ha doppiato Bender e diversi personaggi minori, non è attualmente parte del revival di Futurama. Secondo una persona a conoscenza del progetto, i produttori sperano che DiMaggio ritorni. La produzione inizierà questo mese con l'obiettivo di pubblicare una première nel 2023.

"Sono entusiasta di avere un'altra possibilità di pensare al futuro... o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente", ha detto Cohen.

"È un vero onore annunciare il ritorno trionfale di "Futurama" ancora una volta prima di essere cancellato di nuovo bruscamente", ha aggiunto Groening.

Bender di Futurama

"Futurama" si concentra sulla vita di Philip Fry (West), un ragazzo di 25 anni che consegna pizze e che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si sveglia 1000 anni dopo e inizia una nuova vita con un nuovo gruppo di amici tra cui Leela (Sagal), un'aliena dura ma adorabile con un occhio solo, e Bender, un robot che ama bere eccessivamente, fumare sigari e rubare qualsiasi cosa non inchiodata.

"Quando ci è stata presentata l'opportunità di portare ai fan e agli spettatori nuovi episodi di 'Futurama', non abbiamo potuto trattenerci", ha detto Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. "Questa serie iconica ha contribuito a tracciare la strada per il successo dell'animazione per adulti fin dal suo lancio iniziale e non vediamo l'ora che Matt & David continuino a spianare la strada e rendano Hulu la prima destinazione per i fan del genere."