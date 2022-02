Call of Duty Warzone e Vanguard: trailer gameplay e immagini per gli operatori della Stagione 2

Activision ha pubblicato un trailer gameplay per la stagione 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard. Il video ci permette di vedere gli operatori della Stagione 2. Ecco anche immagini e descrizioni degli operatori.

Anna Drake

Arma preferita: KG M40 (sbloccata gratuitamente al livello 15 del Pass Battaglia della Stagione Due)

Anno di nascita: 1923

Nazionalità: Austriaca

Anna Drake è nata a Vienna, dove le piaceva fare escursioni e sciare nella vicina natura selvaggia. La sua piacevole vita fu distrutta durante l'invasione nazista. Il pogrom della Notte dei Cristalli demolì la sua casa e il suo patrimonio, mentre la sua famiglia e i suoi amici venivano giustiziati. Anna fu fatta prigioniera, l'ultima della sua famiglia viva. Scappò coraggiosamente, poi si unì alla resistenza con la rete Ö5.

È possibile ottenere Anna Drake e la sua Skin Leggendaria "Overcoat" immediatamente al livello 0 con l'acquisto del Pass Battaglia della Stagione Due. Raggiungendo il livello 100 si ottiene la sua skin leggendaria "White Mirage".

Thomas Bolt

Arma preferita: Whitley (sbloccata gratuitamente al livello 31 del Pass Battaglia della Stagione Due)

Anno di nascita: 1900

Nazionalità: Canadese, Spagnolo

Thomas è nato a New Carlisle Quebec da padre francese e madre spagnola, ed è cresciuto in Spagna. Ha combattuto nella prima guerra mondiale, ha servito come volontario nel battaglione Mackenzie-Papineau e ha guidato carri armati nella seconda guerra mondiale. La sua esperienza di battaglia lo ha indurito. Ama il suo compagno ed è ottimista sul fatto di tornare da lui dopo la guerra.

È possibile ottenere il bundle di Thomas Bolt, tramite lo Store, poco dopo il lancio della Stagione Due. La sua skin leggendaria "Chill Factor", due progetti di armi, l'introduzione "Torqued Off", il fascino "Souvenir Cowbell" e altro ancora sono inclusi nel bundle.

Gustavo dos Santos

Arma preferita: Armaguerra 43 (in arrivo nella seconda stagione)

Data di nascita: 1911

Nazionalità: Brasiliano

Un ricco playboy, Gustavo dos Santos fuggì dal Brasile per essere un frivolo uomo di mondo a Parigi. Dopo che un incontro casuale con un agente della resistenza francese rivelò i piani segreti della Germania per il Brasile, Gustavo rischiò la sua vita per consegnare le informazioni alla sua patria. Si unì al "The Smoking Cobras," (conosciuto anche come la Forza di Spedizione Brasiliana) e prese Monte Castello, l'ultima linea di difesa nazista nel Nord Italia.

È possibile sbloccare Gustavo dos Santos acquistando il suo Bundle, che arriverà più avanti nella Stagione Due.