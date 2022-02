God of War per PC: disponibile l’update 1.0.6, ecco le novità dalle note ufficiali della patch

Jetpack Interactive e Sony Santa Monica hanno pubblicato la patch 1.0.6 della versione PC di God of War, seguita dall'hotfix 1.0.6.1, che tra le altre cose migliora l'implementazione dell'FSR di AMD e la precisione del mouse.

Come apprendiamo dalle note ufficiali dell'aggiornamento, la patch risolve i problemi di immagini sfocate o non visualizzate correttamente con FSR attivo e quelli legati alla sensibilità dei controller Xbox. Inoltre ora la modalità Mouse Precision non causa più blocchi delle animazioni e inoltre ora supporta la mira assistita. Di seguito le note della patch 1.0.6 di God of War:

Fix

L'attivazione di FSR ora non risulterà più in immagini sfocate/a blocchi.

I controller Xbox ora avranno la corretta sensibilità.

La modalità Mouse Precision non causerà più interruzioni nelle animazioni di movimento.

Nuove funzionalità

Aggiunte traduzioni per la Precision Mode precedentemente non incluse con la patch 1.0.5.

La modalità Mouse Precision ora supporta la mira assistita.

God of War, un'immagine tratta dalla versione PC

Poche ore dopo la pubblicazione della patch è arrivato anche l'hotfix 1.0.6.1, che ha risolto un problema relativo alle deadzone delle levette analogiche di alcuni dispositivi.

Prosegue dunque il supporto post-lancio della versione PC di God of War. Il porting si è rivelato un successo a detta di Sony, il che è confermato dal fatto che è rimasto nella top 10 di Steam per ben tre settimane.