Jak & Daxter: film in produzione presso il regista di Uncharted, la saga risorge?

Pare che Sony abbia in programma di sfruttare un altro dei suoi franchise videoludici più iconici per un adattamento televisivo o cinematografico: Jak & Daxter. Il regista di Uncharted - Ruben Fleischer - ha confermato che sta attualmente lavorando con PlayStation su un adattamento del gioco platform.

"Sto lavorando su Jak & Daxter, una versione di Jak & Daxter per PlayStation, che penso sarebbe davvero bello portare in vita", ha detto Fleischer a Digital Trends in un'intervista per promuovere Uncharted. Sony per il momento, però, non ha fatto alcun annuncio ufficiale a riguardo.

Jak e Daxter

Jak and Daxter è un'altra serie dello sviluppatore di Uncharted, Naughty Dog, ed era particolarmente popolare nell'era PlayStation 2. Si tratta di un action-platformer con Jak, un eroe elfico, e il suo compagno metà donnola e metà otaria Daxter. Nonostante la sua popolarità negli anni 2000, non c'è stato un nuovo capitolo della serie sin dal 2009.

L'informazione condivisa dal regista di Uncharted stupisce soprattutto perché arriva poco dopo una dichiarazione di Tom Holland - che interpreta Nathan Drake nel film di Uncharted - il quale ha spiegato che gli piacerebbe recitare in un film di Jak & Daxter: possibile che la sua non fosse una battuta ma vi sia sotto qualcosa?