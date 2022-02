Tom Holland vorrebbe recitare in un film di Jak & Daxter: la sua proposta è però un po' strana

Tom Holland, attore noto soprattutto per aver vestito i panni di Spider-Man e per il venturo film di Uncharted, ha svelato in quale adattamento cinematografico di un videogioco vorrebbe partecipare: Jak & Dexter. La sua proposta però è un po' strana.

Parlando con GameSpot, Tom Holland ha affermato: "Mi piacerebbe realizzare un film di Jak & Dexter e io vestirei i panni di Jak, ma lo farei realizzare ad A24, così da renderlo molto strano e oscuro. Vorrei realizzare una sorta di versione live-action assurda di Jak & Daxter."

Jak e Daxter

Holland precisa proprio che vorrebbe un film live-action, non un prodotto animato. Ovviamente si tratta di un'idea campata per aria, che non crediamo proprio potrà mai essere realizzata, ma per certo l'idea dell'attore è originale.

Nel caso nel quale non la conosciate, precisiamo che A24 è una casa di distribuzione e produzione cinematografica indipendente statunitense che ha lavorato a Midsommar, Sir Gawain e il Cavaliere Verde, e il nuovo adattamento di Macbeth.

Ricordiamo poi che Jak & Daxter non calca le scene videoludiche da molti anni e un suo ritorno non è affatto semplice, come spiega anche Naughty Dog.