Non siamo più vivi: la serie TV è il nuovo successo coreano per Netflix dopo Squid Game

Non siamo più vivi è la prima serie TV coreana (e anche non-inglese, a dirla tutta) in grado di ottenere la prima posizione nella Top 10 settimanale USA di Netflix dopo Squid Game. In altre parole, Netflix ha tra le mani un nuovo show di successo.

Per il momento i numeri non sono pari a quelli di Squid Game, visto che Non siamo più vivi è arrivata in prima posizione in sette giorni, invece che in quattro. Sappiamo però che ha ottenuto 124.790.000 ore di visualizzazione a livello globale, ben al di sopra delle 82.750.000 ore di Café con amora de mujer e nettamente oltre le 30.630.000 ore di Soy Georgina.

Non siamo più vivi

Inoltre, Non siamo più vivi è nettamente sopra le ore di visualizzazione dello show in lingua inglese più visto nel periodo di riferimento, Ozark Stagione 4 Parte 1, che ha raggiunto le 96.340.000 ore. Ricordiamo comunque che Squid Game è stato in grado di segnare numeri ben superiori, con 1.6 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni. Se anche Non siamo più vivi dovesse registrare per le prossime tre settimane gli stessi risultati della prima, non arriverebbe comunque agli stessi risultati di Squid Game.

In Italia, Non siamo più vivi ha ottenuto la quinta posizione: il pubblico nostrano gli ha preferito altri show, ecco la classifica completa di Netflix più recente.

Si tratta comunque di risultati notevoli. Diteci, avete visto Non siamo più vivi? Lo consigliereste?