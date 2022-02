GTA 6 non esclude possibili novità in arrivo su Bully 2, secondo Tom Henderson

Il recente annuncio sullo sviluppo in corso di GTA 6 non dovrebbe escludere possibili novità per Bully 2, secondo il noto giornalista e insider Tom Henderson, che ultimamente è tornato sull'argomento visti i recenti sviluppi in casa Rockstar Games.

Bully 2 torna ciclicamente nelle voci di corridoio, che a fasi alterne lo vedono come possibilmente in sviluppo oppure definitivamente cancellato, e in questo caso secondo Henderson ci sarebbe la possibilità che esista veramente, a prescindere dagli impegni su GTA 6, il cui sviluppo è stato ufficialmente annunciato in questi giorni.



Henderson aveva riportato, in precedenza, alcune informazioni che parlavano di un Bully 2 in sviluppo e per questo motivo qualcuno gli ha chiesto spiegazioni, considerando che la conferma di GTA 6 renderebbe difficile una lavorazione contemporanea anche dell'altro progetto.

Tuttavia, l'insider sembra non pensarla in questo modo: "Scusa, dov'è che nell'annuncio di oggi si dice che non ci siano altri progetti in corso? Hanno solo detto che GTA 6 è in sviluppo. Io rimango fedele all'idea che ci sia qualcosa in lavorazione per quanto riguarda la serie Bully".

Il giornalista rimane dunque fedele alla sua visione delle cose, sebbene quel "qualcosa in arrivo per la serie Bully" sia una definizione piuttosto vaga che potrebbe racchiudere anche progetti diversi da un vero e proprio Bully 2, come una riedizione, un remaster o un remake del primo capitolo.