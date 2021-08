Jak and Daxter: Naughty Dog spiega perché è difficile un ritorno della serie

Jak and Daxter rimane una serie particolarmente amata dai fan PlayStation, che periodicamente chiedono a Naughty Dog di poter vedere un ritorno del variopinto duo sulle scene videoludiche, pertanto è interessante vedere la risposta ufficiale dei responsabili della compagnia sul perché sia difficile l'arrivo di un nuovo gioco della serie.

In una recente intervista a GameInformer, i co-presidenti di Naughty Dog, Evan Wells e Neil Druckmann, hanno spiegato quali siano i problemi principali per un ritorno della serie sulle scene videoludiche: "Se avessimo risorse e tempo infiniti sarebbe super divertente farlo, basta vedere quello che Insomniac sta facendo con Ratchet & Clank ed è esaltante", ha affermato Wells, "Abbiamo però del tempo limitato a disposizione, io ho 48 anni e c'è da chiedersi quanti giochi ancora sarò in grado di sviluppare, dunque dobbiamo scegliere con precisione".

Druckmann ha concordato con il collega, riferendo come spesso Naughty Dog pensi al ritorno di serie storiche, ma trovandosi sempre a dover fare delle scelte molto attente e valutare tanti aspetti diversi: "Una volta che concludiamo un progetto, passiamo un bel po' di tempo a pensare in diverse direzioni, sul fatto di andare a creare qualcosa di nuovo o di recuperare franchise dal passato. Ci prendiamo del tempo e se potessimo mostrare le nostre varie cartelle e i concept vedreste quanti progetti vengono provati in tutte le direzioni", ha spiegato il director di The Last of Us 2.

"Poi guardiamo tutto e ci chiediamo quale progetto ci emozioni di più, cosa rappresenti una sfida più esaltante e spinga verso nuovi limiti il medium", ha riferito. Già in precedenza, Naughty Dog aveva riferito che vorrebbe un gioco nuovo di Jak and Daxter, ma di non essere al lavoro sulla serie e la questione viene sostanzialmente ribadita anche in questo caso.

Insomma, il franchise torna periodicamente in discussione presso il team, ma dovendo scegliere attentamente su cosa investire le ingenti risorse di uno dei first party più importanti di Sony, non è facile che la scelta ricada su un nuovo Jak and Daxter.