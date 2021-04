Jak and Daxter su PS5? Naughty Dog vorrebbe un gioco nuovo, ma non ci sta lavorando

Jak and Daxter non sembra sia destinato a tornare a breve, anche se Naughty Dog ci pensa ancora

Jak and Daxter non sembra sia ancora destinato a tornare sulle scene, considerando che Naughty Dog non ha un nuovo gioco in sviluppo sulla serie, anche se vorrebbe veramente veder tornare la coppia in un nuovo capitolo su PS5.

Evan Wells, presidente di Naughty Dog, ha parlato un po' con Ted Price di Insomniac Games in occasione dell'evento Game Maker's Notebook all'interno della Academy of Interactive Arts & Science, toccando anche l'argomento Jak and Daxter e un possibile ritorno della serie su PS5.

Purtroppo, il team non sta lavorando a un nuovo capitolo delle avventure del duo in questione, nonostante ammetta che la richiesta da parte dei fan sia sempre insistente e che gli sviluppatori di Naughty Dog vorrebbero riprendere in mano la serie. "Abbiamo assistito a varie campagne su Twitter con persone che ci hanno chiesto insistentemente di far tornare Jak and Daxter", ha spiegato il designer e presidente di Naughty Dog.

"Odio dover deludervi, ma non abbiamo un Jak and Daxter in sviluppo al momento". Tuttavia, il desiderio ci sarebbe: "Amiamo ancora quei personaggio e abbiamo visto quello che Insomniac è riuscita a fare con Ratchet, cosa che ci fa pensare al fatto di poterlo fare, considerando anche come Jak and Daxter sia ancora molto amato anche all'interno dello studio".

A quanto pare, il team aveva iniziato a lavorare su un nuovo capitolo per PSP poco dopo la conclusione di Uncharted 2, ma il gioco è stato poi parzialmente cancellato e il progetto è passato a High Impact Games, che hanno poi sviluppato Jak and Daxter: Sfida senza confini nel 2009. Da lì in poi, non c'è stato più tempo per riprendere la serie in questione e sembra che non vi sia spazio nemmeno nell'immediato futuro. Resta da vedere se sarà possibile riprenderla più avanti, anche se con la presunta concentrazione esclusiva sui blockbuster potrebbe non esserci più spazio per Jak and Daxter.