Ride 4: è disponibile su Amazon Luna il gioco di moto di Milestone

Milestone ci informa che Ride 4 è disponibile da oggi persino attraverso il servizio Amazon Luna. In questo modo lo sviluppatore milanese si è assicurato che il suo gioco sia disponibile praticamente ovunque.

Amazon Luna in questo momento è ancora in fase di beta, ma già comincia a ricevere qualche nuovo gioco grazie al quale poter testare la bontà del servizio. Amazon per il momento sta ancora adattando e limando molti aspetti di Luna. Per esempio Amazon Luna ha aggiunto i 720p tra le risoluzioni disponibili

Per quanto riguarda il gioco in questione, vi rimandiamo alla recensione di Ride 4, anche se in questo caso si tratta della versione per PS5. RIDE 4 offre un livello di fedeltà visiva all'avanguardia, una rinnovata modalità carriera arricchita dalla nuova modalità Endurance e A.N.N.A., acronimo di Artificial Neural Network Agent, la rivoluzionaria Intelligenza Artificiale basata su reti neurali.

Una scena di Ride 4.

Grazie ad Amazon Luna, i giocatori possono giocare a Ride 4 su Windows PC, Mac, Fire TV, app web per iPhone, iPad e selezionati dispositivi Android istantaneamente, senza dover aspettare lunghi download o aggiornamenti.

Che ne pensate? Avrà futuro?