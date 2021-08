Offerte di Settembre Amazon: le migliori offerte sulle cuffie

Le Offerte di Settembre Amazon includono una serie di cuffie da ascolto di buona qualità, tra le quali spiccano tre modelli interessanti e disponibili a un ottimo prezzo.

Le offime cuffie Philips Fidelio X2HR/00, disponibili al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto di 40 euro, usano driver in neodimio da 50 millimetri, cuscinetti in memory foam di alta qualità, cavo staccabile con clip per bloccarlo e adattatore per il jack da 3,5 mm a 6,3 mm.

Le intramontabili Sennheiser HD 599 Special Edition sono di nuovo disponibili a 99 euro, grazie a uno sconto di 50 euro, e combinano un audio eccellente con un comfort elevato e un peso piuttosto contenuto.

Torniamo in casa Philips con un paio di cuffie, le Philips TAK4206PK/00, pensate per i bambini, colorate, economiche e longeve vista l'autonomia di 28 ore. Il tutto al prezzo più basso di sempre con uno sconto di 4 euro, su un prezzo già ribassato in egual misura, che portano il prezzo a 36,99 euro.

Le ottime Sennheiser HD 599 Special Edition, tra le più gettonate per rapporto tra prezzo e qualità

