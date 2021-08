Xbox è lo sponsor ufficiale delle squadre della nazionale di calcio dell'Inghilterra

Microsoft ha annunciato che Xbox è il nuovo sponsor delle squadre della nazionale di calcio dell'Inghilterra.

La collaborazione pluriennale è stata annunciata con un trailer, che potrete visualizzare di seguito, e riguarda le squadre Three Lions (quella di Harry Kane e soci per intenderci), Lionesses (la squadra di calcio femminile) e il team e-sport di FIFA eLions, così come il Wembley Stadium.

La partnership tra Xbox e la England Football Association (The FA) punta a mettere l'accento sui valori di accessibilità e inclusività di entrambe le parti ed è stata annunciata con il motto "When Everybody Plays, We All Win".

"Noi di Xbox ci impegniamo per rimuovere le barriere e incoraggiare le persone a provare di persona la gioia di giocare: milioni di persone nel mondo possono trovare un terreno comune e creare legami giocando ai videogiochi, come fanno nel calcio.", afferma Marcos Waltenberg, Director of Global Xbox Partnerships.

"Nella Football Association vediamo una organizzazione fenomenale che ha la stessa spinta e ambizione per dare potere alle persone come facciamo noi di Xbox. Attraverso la nostra partnership puntiamo a portare ulteriore valore alle squadre della nazionale di calcio Inglese e alimentare i sogni dei giocatori e i fan ovunque."

Rimanendo in casa Microsoft, l'account ufficiale Twitter di Xbox sta invitando i giocatori a vaccinarsi contro il Covid-19.