Windows 11 e CPU non supportate: Microsoft introduce una soluzione parziale

Windows 11 si avvicina ma restano tanti dubbi sulla possibilità di supporto per i PC attualmente in uso, considerando le incompatibilità registrate e le CPU non supportate anche se piuttosto recenti, pertanto arriva una soluzione parziale da parte di Microsoft, che tuttavia lascia aperti diversi problemi in attesa di soluzione ulteriore.

Come abbiamo visto nei mesi scorsi, Windows 11 supporta CPU 8th Gen Intel Core o 2nd Gen AMD Ryzen in su, per ora, mostrando alcuni problemi di compatibilità su altre configurazioni che, sebbene piuttosto recenti, sembrano non essere supportate ufficialmente da parte del nuovo sistema operativo Microsoft.

Si tratta di un limite notevole, considerando che la grande maggioranza di utenti non possiede PC così aggiornati. Sempre a giugno è emerso che Microsoft sta lavorando per abbassare i requisiti di sistema, ma finora la questione non si è del tutto definita, anche perché è ancora in piena evoluzione.

Intanto, è emersa una parziale soluzione da parte di Microsoft, che a quanto pare ha deciso di lasciare agli utenti la libertà di scaricare e installare le ISO di Windows 11 manualmente. Questo significa che, anche se il proprio PC non risulta ufficialmente compatibile con il nuovo sistema operativo di Microsoft, questo potrà comunque essere scaricato e installato in maniera manuale, ovvero senza passare attraverso il sistema Windows Update.

Questo ovviamente potrebbe comportare dei rischi che sono scaricati sull'utente: quest'ultimo dev'essere al corrente dei requisiti di sistema (processore 64-bit 1GHz con due o più core, 4GB di RAM e 64GB di storage) e decidere dunque di procedere al download e all'installazione, che non viene pubblicizzata in questa forma ufficialmente da Microsoft.

Il problema di non poco conto che resta legato a questa soluzione e il motivo per cui viene definita "parziale", è che questo metodo di installazione manuale su PC con CPU non supportate ufficialmente potrebbe escludere dagli aggiornamenti successivi del sistema operativo, per quanto riguarda gli update di sicurezza e dei driver.

L'unica soluzione, a questo punto, sarebbe procedere con il download e la reinstallazione delle varie ISO aggiornate e comprensive degli update che verranno rilasciate in seguito, tuttavia, tutta la questione è ancora da definire precisamente, dunque attendiamo ulteriori informazioni.