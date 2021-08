Offerte di Settembre Amazon: sconto netto sul WD BLACK SN850 1TB di Call of Duty: Black Ops Cold War

Le Offerte di Settembre Amazon sono in buona parte dedicate al ritorno a scuola, ma includono hardware da gaming come l'unità SSD NVMe PCIe 4.0 di Samsung, tra le più veloci in circolazione, con una velocità di lettura sequenziale massima che si aggira intorno ai 7000 MB/s, compatibile con PS5 e senza dubbio a prova di futuro.

L'SSD WD BLACK SN850 da 1 TB nell'edizione speciale Call of Duty: Black Ops Cold War costa più del modello base, nonostante prestazioni identiche, ma è in sconto di oltre 20 euro, che lo riportano al prezzo più basso, sfoggia il logo del gioco e include 2.400 Call of Duty Points da usare per sbloccare diversi contenuti aggiuntivi.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.