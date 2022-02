PlatinumGames punta a giochi grandi e live service, Project GG potrebbe essere GaaS

PlatinumGames ha intenzione di puntare maggiormente su giochi di grandi dimensioni e anche live service, in base a quanto riferito dal CEO Atsushi Inaba durante una recente intervista pubblicata da Famitsu, con indicazioni sul fatto che l'annuncio Project GG possa rientrare nel modello dei GaaS.

Piuttosto in linea con la strada intrapresa da Babylon's Fall, la più recente produzione del team ancora in sviluppo, l'idea di Inaba è creare giochi che "possano essere goduti e utilizzati per periodi di tempo più lunghi", rispetto ai giochi "da una volta e via, ben progettati" e bilanciati sul breve termine come fatto finora, come Bayonetta.

Project GG, uno dei nuovi titoli annunciati da PlatinumGames di recente ma di cui ancora non si sa nulla, potrebbe rappresentare questa nuova tendenza del team, come gioco "diverso da quelli del passato", facendo pensare che possa essere un GaaS, ovvero un gioco come servizio.

Project GG dovrebbe riprendere la tradizione nipponica dei super eroi giganti

"Project GG è ancora nella fase di testing per tante cose, dunque non posso dire molto al riguardo, ma per quanto riguarda la produzione dei prossimi giochi, vogliamo focalizzarci sulla creazione di giochi che siano diversi da quanto visto in precedenza", giochi che possano durare più a lungo di quelli standard.

"Ovviamente vogliamo ancora accogliere e creare giochi più piccoli e programmati in maniera brillante come Sol Cresta e giochi che possono essere goduti anche in una sessione singola attraverso livelli ben progettati e definiti, come Bayonetta", ha affermato Inaba.

"Tuttavia, i progetti che abbiamo intenzione di portare avanti in futuro saranno diversi per quanto riguarda la struttura. Considerando i cambiamenti avvenuti al mercato e che avverranno nei prossimi 5 anni circa, penso che sia assolutamente necessario per noi effettuare questo cambiamento. Mi dispiace essere così vago, ma penso sia tutto quello che io possa dire al momento".

Di Project GG non abbiamo ancora visto nulla, ma dovrebbe trattarsi di un action game con un super eroe gigante, qualcosa di vicino ai precedenti Viewtiful Joe e The Wonderful 101 e si tratta della prima proprietà intellettuale posseduta al 100% da PlatinumGames.