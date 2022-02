Offerte Amazon: SSD esterno da 1 TB al prezzo minimo con Call of Duty Points in regalo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno da 1 TB, con dei Call of Duty Points in regalo (2.400). Lo sconto segnalato è di 162.36€, ovvero del 53%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è di 307.99€, ma il prezzo effettivo negli ultimi mesi era inferiore. Da inizio anno, il prodotto non ha superato i 287.90€, ma di norma si trovava sotto i 185€. Il prezzo odierno è il più basso mai proposto su Amazon, di alcuni euro più basso rispetto alle migliori offerte dell'ultimo periodo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD esterno propone fino a 2.000 MB/s di velocità. Permette di archiviare i propri giochi PC, Xbox One e PS4. Le dimensioni sono 11.8 x 6.2 x 1.4 cm. Il prezzo include 2.400 Call of Duty Points da spendere all'interno dei giochi di Activision Bizzard.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD esterno da 1 TB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.