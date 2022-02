Achilles: Legends Untold, il provato di un souls-like isometrico ispirato alla Guerra di Troia

Immaginate. La vostra nave da guerra raggiunge la spiaggia sabbiosa, nel mentre il lontananza risuona la battaglia tra gli opliti. Ilio è sotto assedio, le truppe greche stanno cercando di sfondare le mura troiane e ora che siete arrivati hanno una vera chance di farcela. Voi siete Achille, l'eroe destinato a terminare il conflitto tra Ares e Ade. Questa è la base di Achilles: Legends Untold, un nuovo gioco di ruolo d'azione isometrico inspirato dai souls-like. In uscita nel secondo trimestre del 2022 in Accesso Anticipato, questo nuova avventura ci è stata resa disponibile in formato demo: ecco il nostro provato di Achilles: Legends Untold.

Souls-like Achilles: Legends Untold inizia con l'attacco a Troia Achilles: Legends Untold, come già detto, è un gioco di ruolo d'azione con visuale isometrica. Non aspettatevi però un approccio alla Diablo, in quanto la vera fonte d'ispirazione di questa avventura è il genere dei souls-like. Si tratta di un paragone ufficiale, ma comunque facile da fare. Il nostro personaggio, infatti, dispone di tutte quelle capacità che ci si aspetterebbe da un titolo di Miyazaki, con anche la stessa assegnazione dei tasti. Avremo quindi l'attacco leggero e quello pesante su R1/RB e R2/RT. Potremo parare con lo scudo (ma niente parry, la visuale lo renderebbe probabilmente fin troppo complesso), fare piccole schivate o vere rotolate. Non manca inoltre la barra della stamina, che ci obbliga a tenere sotto controllo le nostre azioni. Proseguiamo col confronto. Sconfiggendo i nemici si ottengono anime, che vanno perse se si viene sconfitti (ma possono essere recuperate dal terreno se non si muore una seconda volta). Ci sono poi dei checkpoint, in questo caso rappresentati sotto forma di altari di Ade, dove curarci, recuperare cure e oggetti (secondo le meccaniche di Bloodborne, ovvero dovremo farmare anche le cure base) e far riapparire i nemici. Che altro? Le armi hanno un moveset: nella demo erano presenti due spade e una lancia, tutte con mosse uniche. Le nostre statistiche richiamano inoltre quelle dei souls-like e influenzano l'aumento di danno delle armi (lo "scaling", per i più navigati).

Differenze La visuale di Achilles: Legends Untold è isometrica Achilles: Legends Untold, però, non è una copia di un classico souls-like, sia chiaro. Prima di tutto, come avete già visto, la visuale è isometrica e questo cambia significativamente il tipo di approccio al combattimento. La telecamera permette di avere sempre una visuale chiara di quello che ci circonda e gestire gruppi di nemici è più semplice. Al tempo stesso, non pensiate di poter andare allo sbaraglio e affrontare intere masse di avversari come se foste in un dungeon qualunque di Sanctuarium. Nelle battaglie conta ogni colpo e i nemici sanno essere aggressivi. Nella demo la loro potenza è notevole, visto che i guerrieri più possenti possono eliminarci anche in due o tre attacchi. Achilles: Legends Untold ci chiede però di giocare con calma, attirando un nemico alla volta e giocando di reazione alle sue mosse, così da sfruttare le aperture. Ci sono nemici con lo scudo che rimangono sulla difensiva e attendono un vostro errore, avversari potenti che rompono la vostra difesa e arcieri che bersagliano dalla distanza. Fortunatamente il gioco si ispira più alla mitologia che alla Storia e non mancano quindi creature di varia natura: nella demo è possibile affrontare un troll armato di mazza e degli scheletri resuscitati. La varietà sarà importante: passare da un nemico umano al successivo rischierebbe di annoiare presto i giocatori. In Achilles: Legends Untold ci saranno anche nemici come troll Una delle modifiche più grosse, però, è legata al sistema di abilità. A differenza del souls-like medio che si affida quasi unicamente a mosse corpo a corpo o a sistemi di vera e propria magia, Achilles: Legends Untold permette di sbloccare mosse particolari come li lancio dello scudo (che ritorna a noi con la semplice pressione di un tasto). Questa tipologia di mosse consuma la Furia, che possiamo immaginare con una barra del mana, che si recupera ai checkpoint. Altra modifica è il sistema di level up: invece di poter piazzare punti in modo libero sulle statistiche del personaggio, dobbiamo spendere le anime in un sistema a costellazioni. In pratica, il personaggio ha accesso a una serie di costellazioni tematiche, legate alle varie statistiche o ad abilità attive. Nelle demo si ha accesso solo a una parte di queste costellazioni e per il momento l'impressione è che non si sia liberi di potenziare all'infinito una certa statistica: finite le stelle della costellazione legata alla Vitalità, ad esempio, non potremo più aumentare i punti vita. Avendo visto solo una parte di questo sistema non sappiamo quanto limitante sia realmente, ma di certo l'evoluzione del personaggio sembra essere un po' più guidata rispetto a quella di un Dark Souls qualunque.

Nemici, trama e limiti I checkpoint di Achilles: Legends Untold permettono di curarsi e spendere i punti esperienza Achilles: Legends Untold, sulla base di quanto abbiamo scritto fino a questo momento, potrebbe sembrare solo un mix tra un GDR isometrico e un souls-like e potrebbe dare l'impressione di non avere idee particolarmente originali. In parte è così, lo ammettiamo, ma qualche guizzo è presente. Un esempio è il sistema di attacchi combinati dei nemici, che possono aiutarsi a vicenda e sorprenderci con delle mosse spettacolari. Un soldato con scudo può ad esempio abbassarsi per permettere a un alleato alle sue spalle di fare un salto in avanti e affondare a tradimento la spada verso di noi. Due arcieri, invece, possono fare da trampolino l'uno per l'altro, così da colpirci con un colpo caricato dall'alto. Il troll, invece, può afferrare gli scheletri e lanciarceli contro. Le idee non mancano e se gli sviluppatori sapranno crearne molteplici per tutta l'avventura potrebbe rendere il gioco sempre interessante e imprevedibile. Ettore, il primo boss di Achilles: Legends Untold Parliamo però dei boss. Nella demo ci scontriamo contro Ettore e successivamente con Paride (purtroppo la demo non permette di concludere questo secondo scontro). I due nemici hanno il proprio set di mosse con anche qualche idea interessante per variare le carte in tavola. Ettore, che a conti fatti è solo un essere umano un po' più grosso del normale, può chiedere un attacco dall'alto degli arcieri, che ci mitragliano di frecce. Per il resto, dispone di normali combo corpo a corpo: considerando che si tratta del boss tutorial, è un nemico adeguato al proprio scopo. Paride, invece, combatte con l'arco e dispone di varie mosse, che ci spingono a usare nel modo giusto scudo o schivate a seconda dell'occasione. Non potendo finire lo scontro è difficile dire se sia una battaglia interessante o meno, ma possiamo subito notare un problema: la narrazione. I boss, nel caso di Ettore perlomeno, possono essere risparmiati oppure uccisi (e si ottiene una ricompensa diversa a seconda della scelta). Quando raggiungiamo Paride, ovvero il fratello di Ettore per i non iniziati, i dialoghi sono identici, la nostra scelta non influenza la cosa. Nel complesso, la componente narrativa lascia molto a desiderare: i dialoghi si limitano a "Troia brucerà" e "Dovrai passare sul mio cadavere!" e nulla più, con un doppiaggio chiaramente raffazzonato. Il sistema di potenziamento di Achilles: Legends Untold è in stile costellazioni Speriamo che la demo sia ancora incompleta in tal senso e che quanto proposto non sia rappresentativo del prodotto finale, perché una lunga corsa silenziosa dentro la città d'Ilio, con giusto qualche dialogo da macho man brutto e cattivo, è tutt'altro che interessante. L'epica omerica può essere sfruttata in molti modi e sarebbe un peccato veder sprecato le potenzialità del mito di Achille e della guerra di Troia. Possiamo dire poco sull'ambientazione, inoltre, visto che per il momento abbiamo solo visto una piccola zona urbana, composta da sabbia, rocce, casupole e poco altro. Sarà interessante vedere in che modo la città sarà stata ricreata e quanto vario sarà il mondo di gioco.

Achilles: Legends Untold propone un mix tra due generi molto amati, i GDR d'azione isometrici e i souls-like. La demo presenta le idee base del gioco, ispirate a entrambi i mondi, proponendo tanta azione e alcune idee ludiche interessanti, come gli attacchi combinati dei nemici. Per ora, ciò che convince meno è la componente narrativa, risicata e banale. L'Iliade è una base intrigante, speriamo quindi che gli sviluppatori sapranno sfruttarla al meglio.