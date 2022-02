Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 16 febbraio 2022

Netflix, classifica delle serie TV dal 7 al 13 febbraio 2022 in Italia

Anche questa settimana, Netflix ha pubblicato la classifica settimanale aggiornata riguardante le serie TV e i film più visti sulla piattaforma streaming in Italia e al livello globale. Vediamo dunque le top ten, con dati aggiornati al 13 febbraio 2022.

Netflix, classifica dei film dal 7 al 13 febbraio 2022 in Italia

Queste sopra sono le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana compresa tra il 7 e il 13 febbraio 2022, mentre qui sotto riportiamo le corrispondenti classifiche ma per quanto riguarda il pubblico globale di Netflix, che mostrano alcune variazioni, pur mantenendo diversi punti in comune.