BioShock: Netflix lavora al film, stando a un report di Deadline

BioShock diventerà un film prodotto da Netflix, stando a un report pubblicato da Deadline: il progetto sarebbe frutto di una collaborazione fra la piattaforma streaming e Take-Two.

Sappiamo che Universal rifiutò di produrre il film di BioShock da 200 milioni di dollari, ma a quanto pare una riduzione verrà realizzata ugualmente e il potenziale c'è tutto perché ne venga fuori una gran bella storia.

Il materiale di partenza, del resto, è validissimo e immaginiamo che il film si baserà sul primo capitolo, ambientato nella città sommersa di Rapture, nata come un luogo per le elite ma trasformatasi in uno scenario da incubo.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto: probabilmente l'accordo fra Netflix e Take-Two è appena stato siglato e ciò significa che ci vorrà ancora parecchio tempo prima che il film faccia il proprio debutto sulla piattaforma.

Immaginiamo a questo punto che vedremo prima il tanto chiacchierato BioShock Isolation, il gioco attualmente in lavorazione presso Cloud Chamber.