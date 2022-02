Daymare: 1994 Sandcastle: demo in arrivo per la Steam Next Fest

Invader Studios ha annunciato che lancerà una demo giocabile di Daymare: 1994 Sandcastle in occasione della Steam Next Fest, che inizierà il 21 febbraio e terminerà il 28 febbraio 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potete vedere qui di seguito:

Il filmato mostra alcune sequenze di gioco, a quanto pare tratte proprio dalla demo. Daymare: 1994 Sandcastle è il seguito / prequel di Daymare: 1998, survival horror classico ispirato alla saga Resident Evil (nacque come remake di Resident Evil 2). Sviluppato in Italia, ha ottenuto un buon successo, proprio grazie al suo rifarsi a un gameplay attualmente poco battuto dalle grandi software house.

Daymare: 1994 Sandcastle potrebbe rappresentare la consacrazione definitiva di Invader Studios come sviluppatore di genere, nonché andare a rispondere ad alcune delle critiche ricevute dal gioco originale.

Daymare: 1994 Sandcastle è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se l'esistenza della demo suggerisce che lo sviluppo del gioco è in uno stadio molto avanzato.