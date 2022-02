Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith, trailer cinematografico "Disorder"

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith si mostra con uno spettacolare trailer cinematografico intitolato Disorder e realizzato da BioWare, LucasFilm Games e Industrial Light & Magic, la società di effetti speicali più importante del mondo.

Disponibile da oggi, Legacy of the Sith segne un nuovo passo nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario di Star Wars: The Old Republic, che vedrà l'arrivo di nuovi contenuti e aggiornamenti per tutto il 2022.

Il trailer, caratterizzato da una straordinaria qualità tanto tecnica quanto artistica, racconta la storia di una Padawan, Sa'har, che si ritrova a combattere insieme al suo maestro contro un potente guerriero Sith di fronte a una misteriosa macchina.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith, una scena del trailer

"Oltre all'ampio prossimo capitolo dell'emozionante storia di Star Wars: The Old Republic, l'attesissima funzione Combat Styles aggiungerà un nuovissimo livello di personalizzazione per le armi e le abilità di un personaggio, dando ai giocatori ancora più opzioni per creare il personaggio di Star Wars dei loro sogni", si legge nel comunicato stampa.

Legacy of the Sith è la nuova espansione di Star Wars: The Old Republic. Questa espansione dà il via a un anno di festa per il nostro decimo anniversario e rappresenta il punto di partenza per un'intera annata di intrighi galattici, conflitti e misteri.