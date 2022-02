Perfect Dark potrebbe essere un live service, stando al profilo LinkedIn di uno sviluppatore

Perfect Dark potrebbe essere un gioco live service con microtransazioni. La notizia non è confermata e deriva dal profilo LinkedIn di Cory Butler, il Lead Producer del gioco, membro di Crystal Dynamics, uno dei due team che si stanno occupando dello sviluppo.

Leggendo il profilo, apprendiamo che Butler si occupa, tra le altre cose, di produzione, game-as-a-service e monetizzazione. Ha iniziato a occuparsi di Perfect Dark a gennaio 2022, dopo aver chiuso l'esperienza Marvel's Avengers, in cui ha ricoperto lo stesso ruolo.

In passato ha lavorato con Bioware, a titoli quali Shadow Realms, l'MMORPG Star Wars: The Old Republic e il live service fallito Anthem. Il suo portfolio parla da solo, in un certo senso.

Considerando che per Perfect Dark si parla di un titolo alla Hitman (l'ultima trilogia), i conti iniziano a tornare. Comunque sia non diamo il tutto per scontato e aspettiamo che il gioco venga effettivamente presentato prima di trarre conclusioni.