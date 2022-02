PlayStation Productions, la nuova animazione debutta col film di Uncharted: eccola

Sony ha realizzato una nuova animazione introduttiva per il brand PlayStation Productions: potremo vederla per la prima volta durante le sequenze iniziali del film di Uncharted, nei cinema dal 17 febbraio.

Nata nel 2019, l'etichetta PlayStation Productions andrà a caratterizzare appunto i nuovi progetti cinematografici e televisivi di Sony, ponendo grande enfasi sulle proprietà intellettuali della casa giapponese.

Non è dunque un caso che l'animazione in blu mostri personaggi come Aloy, Kratos, Nathan Drake, Jin Sakai, Joel ed Ellie, Astro, Ratchet & Clank e Sackboy, protagonisti delle più importanti serie firmate PlayStation Studios.

L'intenzione è chiaramente quella di consolidare la popolarità di questi franchise ed espanderla oltre il semplice medium videoludico, come accaduto appunto con Uncharted e come accadrà a breve con The Last of Us.