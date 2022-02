Grim Fandango Remastered per Nintendo Switch prenotabile in edizione fisica

Tim Schafer ha annunciato tramite Twitter che la versione Nintendo Switch di Grim Fandango avrà un'edizione fisica, di cui sono state aperte le prenotazioni. A curarla saranno gli specialisti di iam8bit, che hanno realizzato un'edizione esclusiva, con diversi contenuti extra.

Grim Fandango è un'avventura grafica di culto di Tim Schafer, sviluppata con Lucasarts ma attualmente di Double Fine (quindi di Microsoft). L'edizione fisica costa 34,99 dollari e include, oltre alla cartuccia con il gioco, una cover reversibile di Holly Rothrock. Una cover esclusiva di Peter Chan. Un Golden Train Ticket. Il taccuino del Calavera Cafe. Inoltre il gioco sarà region free.

Naturalmente per chi non l'ha giocato, Grim Fandango è un acquisto consigliato a prescindere. Per prenotare l'edizione fisica, cliccate qui.