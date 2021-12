Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith: data di uscita rimandata, i dettagli

Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith, l'ottava espansione per il longevo MMO di EA e BioWare, è stata rimandata. La nuova data di uscita è il 25 febbraio 2022. Ecco quanto sappiamo sul gioco di BioWare.

"Legacy of the Sith è qualcosa su cui il team ha lavorato duramente per un bel po', ma mentre ci avviciniamo al lancio, è chiaro che abbiamo bisogno di un po' più di tempo", ha scritto il direttore del progetto Keith Kanneg sul sito ufficiale di Star Wars: The Old Republic. "Stiamo concentrando i test aggiuntivi sulle molte aree che abbiamo cambiato in tutto il gioco per offrire l'esperienza che desideriamo offrirvi, e che voi meritate".

Molte delle nuove meccaniche che saranno introdotte con questa nuova espansione, come gli Stili di combattimento, saranno presto introdotte nei server di prova pubblici per un ulteriore feedback dei giocatori. I contenuti della storia saranno omessi per evitare spoiler prima del lancio.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith

Legacy of the Sith porterà i giocatori sul nuovo pianeta Manaan, che ospita una massiccia campagna militare: l'obiettivo è conquistare il territorio per la vostra fazione. Il limite di livello è stato aumentato a 80. Verrà introdotto anche un nuovo Flashpoint sul pianeta Elom, con un'operazione aggiuntiva.

Infine, se siete interessati a scoprire di più sull'espansione, vi lasciamo alla nostra recente anteprima di Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith.