Controller Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS per PS5: prezzo, colori e funzioni uniche

Scuff ha svelato ufficialmente i nuovi controller Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS per PS5, dopo il primo annuncio avvenuto mesi fa. Vediamo le immagini, il prezzo e le funzioni esclusive di questi modelli di controller per PlayStation 5.

Gli Scuff Reflex per PS5 potrebbero sembrare identici a un controller DualSense ufficiale di Sony, ma includono varie funzioni aggiuntive. Prima di tutto, ci sono una serie di leve posteriori (rimovibili) che possono essere programmate per avere accesso ad azioni aggiuntive in-game: sono simili a quanto proposto da Xbox Elite Series 2. C'è anche un pulsante per disabilitare le leve in modo rapido.

I modelli Reflex e Reflex Pro non includono i grilletti adattivi di Sony PlayStation, ma il modello Reflex FPS propone un trigger istantaneo che permette di attivare il grilletto come se fosse il pulsante di un mouse per la massima rapidità.

Tutti i modelli di controller Reflex per PS5 includono anche la possibilità di cambiare le levette analogiche, così da scegliere tra versioni lunghe, corte, concave o convesse. Inoltre, la plastica attorno alle levette può essere rimossa: è quindi possibile scegliere il colore per personalizzare il controller.

Parlando proprio dei colori, la linea Scuf Reflex per PS5 propone modelli bianchi, grigi, neri, arancio, blu e rosso. Al lancio ci sarà però solo il modello nero, mentre gli altri arriveranno nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i prezzi, le cifre per i vari Scuf Reflex per PS5 sono:

Scuf Reflex: 199 dollari

Scuf Reflex Pro: 229 dollari

Scuf Reflex FPS: 259 dollari

Ecco le immagini dedicate agli Scuf Reflex:

Cosa ne pensate?