Horizon Forbidden West: “Aloy ha la barba”, polemica social per la peluria sul viso della protagonista

La polemica del giorno riguarda la peluria sul viso di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West. "Ha la barba", è l'accusa che le viene mossa, alludendo anche alla questione più generale sul suo aspetto fisico, che sarebbe stato pensato politicamente, più che artisticamente, secondo alcuni. Evidentemente molti videogiocatori non conoscono la fisiologia femminile. Ma andiamo con ordine e leggiamo qualche esempio di post polemici contro la povera Aloy.

Il tutto nasce da alcune immagini di Horizon Forbidden West che mostrano il volto di Aloy nel dettaglio, iniziate a girare sui social dopo la scadenza dell'embargo per le recensioni. Invece di plaudire al realismo grafico raggiunto da Guerrilla Games, i cui artisti hanno realizzato un volto femminile naturale, che comprende anche un dettaglio finissimo come la peluria, oltretutto coerente con un mondo in cui non crediamo che ci sia molto tempo da dedicare alle facezie, i videogiocatori, quelli che evidentemente non conoscono bene le donne, hanno deciso di irriderla.

Il problema è che sono già in migliaia ad essere entrati nella polemica con meme e battute, offendendo in realtà più la propria intelligenza che Aloy o le donne. Alcuni, come El Analista de Bits, noto per le sue analisi tecniche dei videogiochi, hanno risposto per le rime, prendendo in giro chi si stupisce per la peluria di Aloy:

"Aloy ha della peluria sui baffi e sul mento. Lo dico perché quelli che sono sorpresi dalla presenza di peli su di un corpo femminile, possano vedere finalmente da vicino qualcosa per loro insolito come il viso di una donna.

Mantenetevi vergini il più a lungo possibile, nessuno si prenda il vostro fiore. Grande."

Che aggiungere? Fa effetto vedere parte del mondo dei videogiochi discutere di una questione simile a fronte dell'uscita di un gioco così atteso e pieno di elementi interessanti. Peccato che si sia sprecata l'ennesima occasione per dimostrare un minimo di maturità.