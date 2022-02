Horizon Forbidden West, ecco quando scade l'embargo sulle recensioni

Quando scade l'embargo sulle recensioni di Horizon Forbidden West? Il giornalista Geoff Keighley ha rivelato che accadrà alle 9.01 di lunedì 14 febbraio, dunque quattro giorni prima dell'uscita del gioco nei negozi.

A poche ore dalla pubblicazione del trailer cinematografico di Horizon Forbidden West, cresce dunque ulteriormente l'attesa nei confronti del nuovo episodio della serie di Guerrilla Games, in cui potremo tornare a vestire i panni della caccatrice Aloy.

Le sensazioni espresse finora sui social da alcuni leaker lasciano presagire un gioco di straordinaria qualità, un serio pretendente per il GOTY: scopriremo appunto lunedì mattina come stanno effettivamente le cose.

Alle prese con una misteriosa piaga rossa, in Horizon Forbidden West dovremo intraprendere un viaggio verso l'Ovest Proibito alla ricerca dell'origine del male che sta uccidento la flora e la fauna del mondo del futuro, corrompendo anche le Macchine e facendole diventare ancora più pericolose.

Per fortuna Aloy non sarà sola in questa nuova avventura e potrà contare sull'aiuto di vecchi e nuovi amici, nonché su nuove armi e gadget utili a rendere l'esperienza ancora più appassionante.