Horizon Forbidden West: trailer cinematico in CGI presenta il gioco con una grafica strepitosa

Sony Interactive Entertainment e Guerrilla Games hanno condiviso un nuovo trailer in CGI dedicato a Horizon Forbidden West, il nuovo gioco d'azione in arrivo su PS4 e PS5 il 18 febbraio 2022. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il video si apre mostrandoci Aloy che si arrampica su un'altura e combatte con alcune creature robotiche. Il passaggio successivo è in acqua: la protagonista di Horizon Forbidden West potrà infatti nuotare e immergersi, sfruttando anche le correnti. La scena successiva ci porta in una zona innevata, contro un'enorme macchina elefantesca che abbiamo già visto in passato. Si passa infine a una zona boschiva corrotta da una vegetazione rossa, che sarà fondamentale per la trama del gioco. Infine, Aloy ritorna al punto di partenza e si avvicina a una macchina addomesticata.

Il trailer in CGI di Horizon Forbidden West non mostra gameplay, ovviamente, ma ci permette di avere un'idea dei diversi biomi che avremo modo di esplorare. Cosa ne pensate del video? Vi è piaciuto?

Infine, vi ricordiamo che in questo momento e per pochi giorni è ancora possibile prenotare il gioco e ricevere 20€ di credito PSN in regalo!