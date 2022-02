Horizon Forbidden West: preorder con 20€ di crediti PSN in regalo, l'offerta Amazon scade a breve

Horizon Forbidden West è ancora disponibile per il preordine con l'offerta Amazon che include 20€ di credito PSN. L'offerta scadrà però il 17 febbraio 2022, quindi vi conviene sfruttarla fintanto che è ancora disponibile. Ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile in versione PS4 e PS5. La versione PS5 costa 10€ in più ma, oltre alla confezione dedicata, non offre alcun vantaggio rispetto alla versione PS4. Quest'ultima permette infatti l'upgrade gratuito a PS5, quindi conviene acquistare quest'ultima per risparmiare 10€. In entrambi i casi, l'acquisto include anche una scheda da 20€ per il PSN. In pratica, è come se si andasse a spendere 49.99€ per il gioco.

Horizon Forbidden West ci porta nell'estremo occidente degli Stati Uniti d'America, o di quel che ne resta nel lontano futuro nel quale hanno luogo le avventure di Aloy e dei suoi compagni. La ragazza dovrà affrontare una strana epidemia nel mondo di Horizon, scontrandosi con vecchie e nuove tribù e tante macchine impazzite, pronte a farci a pezzi.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio 2022. L'offerta Amazon del preorder con 20€ di credito sarà disponibile fino al giorno prima.

Aloy di Horizon Forbidden West

