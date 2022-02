Disgaea 6 Complete annunciato per PS5, PS4 e PC, periodo di uscita e dettagli

NIS America e Nippon Ichi Software hanno annunciato Disgaea 6 Complete per PS5, PS4 e PC (via Steam). Questa riedizione verrà lanciata inizialmente in Giappone per PS5 e successivamente in Nord America, Australia ed Europa durante il corso dell'estate per tutte e tre le piattaforme sopracitate.

Disgaea 6 Complete include tutti i personaggi e gli oggetti cosmetici pubblicati per l'originale come DLC. Di seguito potrete ammirare il trailer d'annuncio di questa riedizione e la galleria di immagini pubblicata per l'occasione.

Disgaea 6: Defiance of Destiny (qui la nostra recensione) era stato pubblicato a gennaio dello scorso anno in Giappone e a giugno nel resto del mondo per Nintendo Switch, con la versione PS4 confinata nel Sol Levante, dunque si tratta fondamentalmente del debutto ufficiale del gioco su PC e piattaforme PlayStation nei nostri lidi.

Negli USA è disponibile il pre-order per una limited edition per PS5 e PS4 al prezzo di 109,99 dollari, che include una copia della Deluxe Edition, un art book con copertina rigida, la soundtrack su due dischi, uno steelbook, un poster in stoffa, quattro cartoline, il tutto racchiuso in un confezione speciale da collezione. Per il mercato giapponese invece è stata annunciata una limited edition in esclusiva per Nippon.jp al prezzo di 10.000 yen (circa 75 euro). Per il momento tutto tace per quanto riguarda i pre-order ed edizioni da collezione in Europa, ma potrebbero arrivare novità in merito nei prossimi giorni.