Battlefield 2042: ex-DICE si chiede ironicamente se ci sia stato il controllo qualità del gioco

L'ex-DICE David Goldfarb, che è stato lead designer di Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2, ha criticato aspramente il lancio di Battlefield 2042, chiedendosi su Twitter se ci sia stato un minimo controllo della qualità.

Goldfarb: "Ho appena guardato l'analisi dei problemi di Battlefield 2042 fatta da @StodehTV, senza averci giocato o visto video in precedente. Ragazzi, ho qualche domanda da fare sul prodotto."

Dopo aver illustrato alcuni problemi di design del gioco, sia a livello di gameplay, sia per quanto riguarda la grafica, Goldfarb si è chiesto: "Non c'era nessuno a controllare la qualità? Chi ha ritenuto che questa esperienza onorasse quella sandbox di Battlefield e gli ha dato il via libera? Sono stupito che ci siano stati così tanti passi falsi, pur sapendo di come i vertici possano rappresentare degli ostacoli."

In effetti la domanda sulla qualità di Battlefield 2042 non se l'è posta solo Goldfarb, ma tanti videogiocatori, in particolare quelli che ora vorrebbero vedersi rimborsato il costo del gioco, a causa della desertificazione dei server. Comunque sia questa storia è davvero poco edificante. Chissà se DICE riuscirà a salvare Battlefield 2042 dal tracollo.