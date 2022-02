PowerSlave Exhumed disponibile per tutte le piattaforme

Lo sparatutto in prima persona classico PowerSlave Exhumed è finalmente disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. Si tratta di un port delle versioni SEGA Saturn e PlayStation mescolate insieme per avere più contenuti e riviste graficamente con il KEX Engine.

Tra le caratteristiche di questa particolare edizione rimasterizzata, spiccano il supporto per gli schermi HD (su PC anche widescreen), quello per i controller moderni e per effetti come l'antialiasing SMAA, il filtro ansiotropico, le librerie Vulkan e DirectX 11 (PC) e altro ancora, ovviamente tutti assenti nelle versioni originali. Aggiunti anche gli obiettivi su tutte le piattaforme, per gli appassionati del genere.

I requisiti della versione PC sono decisamente contenuti, visto che parlando di un Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz o equivalete e di una scheda video qualsiasi che supporti DirectX 11 o Vulkan 1.1 tra i consigliati, oltre a 4GB di RAM che sono davvero il minimo di questi tempi. Comunque per giocare bastano un Intel o AMD Dual-Core a 2.0 GHz qualsiasi e 2GB di RAM, tanto per dire che potete domarlo anche con un laptop nemmeno troppo recente.