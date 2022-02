SEGA ha dichiarato dei risultati finanziari eccellenti: utile d’esercizio cresciuto del 141%

L'ultimo trimestre fiscale di SEGA, chiusosi il 31 dicembre 2021, è stato eccellente per la compagnia, che ha visto crescere gli utili d'esercizio del 141% grazie anche alle vendite dei suoi giochi. Più precisamente sono cresciuti del 141,5%, un risultato davvero notevole.

Le vendite di Shin Megami Tensei 5 sono andate molto bene

Insomma, le ultime mosse di SEGA, ossia l'addio agli arcade giapponesi dopo anni di permanenza nel settore e l'apertura del nuovo studio di Sapporo, sono legati a una valutazione complessiva più che positiva dell'andamento della compagnia.

Le vendite sono infatti cresciute del 12,6% anno su anno, con i nuovi giochi lanciati che hanno venduto tutti molto bene. Parlando nello specifico dei soli contenuti del settore dell'intrattenimento, di cui fanno parte anche i videogiochi, la crescita delle vendite è stata del 6,1% con i ricavi cresciuti dell'11%.

Proprio il settore dell'intrattenimento è indicato nel resoconto come uno dei fattori chiave degli ottimi risultati. Tra i titoli di successo vengono citati Shin Megami Tensei 5, Football Manager 2022 e Super Monkey Ball Banana Mania. I titoli che hanno prodotto più ricavi sono però tutti dei live service. Nell'ordine: Hatsune Miku: Colorful Stage!, Phantasy Star Online 2 New Genesis e Fist of the North Star Legends Revive.